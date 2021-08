A Trento i campionati europei di ciclismo: cinque giorni di sport ed eventi promozionali. Ma occhio alla viabilità

TRENTO. La più grande manifestazione delle due ruote mai realizzata in Trentino. Sono i Campionati europei di ciclismo che si svolgeranno in Trentino e a Trento città, dall’8 al 12 settembre prossimi; la presentazione questa mattina a palazzo Geremia. Alla presenza del sindaco Franco Ianeselli, dell’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni, del direttore di Trentino Marketing Maurizio Rossini e del direttore dei Campionati, Maurizio Evangelista, è stato presentato il programma delle gare che si svolgeranno a Trento città, nei suoi sobborghi e nel circondario, dall’8 al 12 settembre prossimi. In sala i rappresentanti del Comitato organizzatore, di tutte le forze di polizia, dei vertici dell’Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi ed addetti ai lavori. Ma non solo: oltre a dover attendere qualche giorno per conoscere la composizione delle nazionali che parteciperanno all’evento, la città verrà interessata da una serie di eventi collaterali che inizieranno col 1° settembre per concludersi con lo spegnimento dei riflettori il 12. Considerando che per tutta la durata delle gare, Trento sarà sotto gli occhi delle telecamere e dell’attenzione dei media di tutto il mondo. Un volano promozionale che al momento non ha pari, considerando inoltre che in precedenza la val di Sole ospiterà i Mondiali di Mtb.

La logistica dell’evento

Come è stato illustrato, la macchina organizzativa farà tutto il possibile per creare meno disagi possibile, vista la concomitanza con la vendemmia dal momento che molte gare si snoderanno nella zona interessata dalle coltivazioni; la base operativa, totalmente autosufficiente, verrà allestita nei padiglioni e nel parcheggio di Trento Expo, in via Briamasco. Qui, come ha detto il direttore Maurizio Evangelista «verranno eseguiti almeno 3.000 tamponi al giorno, in modo da creare una bolla protettiva, cui dovranno sottoporsi tutti coloro che non saranno ancora muniti di green pass». Sono 13 i titoli in palio e lo svolgimento delle gare inevitabilmente obbligherà a modifiche anche al servizio urbano degli autobus ed a quello extraurbano dei pullman; in questa ottica, nei prossimi giorni ci sarà un incontro fra i rappresentanti di Trentino Mobilità e gli organizzatori degli Europei.

Le gare in programma

Mercoledì 8 settembre, con partenza ed arrivo dal quartiere delle Albere, cronometro individuale donne Junior con partenza alle 9.15, uomini Junior alle 10.45 e Team Relay dalle 14.30.

Giovedì 9, sempre dal quartiere delle Albere, cronometro donne Under 23 dalle 9.15, donne Elite dalle 10.45, uomini Under 23 dalle 14.15 uomini Elite dalle 16.

Venerdì 10, con partenza ed arrivo in piazza Duomo, dalle 9, gara in linea uomini Junior, dalle 13.50 donne Junior, dalle 16 donne Under 23.

Sabato 11, sempre con partenza ed arrivo in piazza Duomo, gara in linea uomini Under 23 dalle 9 e donne Elite dalle 14.15.

Domenica 12, con partenza ed arrivo in piazza Duomo, gara in linea Men Elite; i professionisti partiranno da Trento, raggiungeranno la valle dei Laghi per rientrare sul territorio comunale, passando per Sopramonte, Candriai, Sardagna e quindi effettuare per 8 volte il circuito cittadino che prevede l’ascesa verso Povo.

I parcheggi durante la manifestazione

Nel corso dei Campionati, verranno chiusi al pubblico i parcheggi ex Sit di via Canestrini e di piazzale Sanseverino. Per quanto riguarda i mercati cittadini, viene sospeso il mercato dell’artigianato artistico di piazza d’Arogno del 2 e 13 settembre ed il mercato equo solidale di piazza Santa Maria Maggiore del 9 settembre. Giovedì 2 settembre viene spostato il mercato di piazza Duomo in piazza d’Arogno; giovedì 9 settembre il mercato settimanale sarà spostato in piazza Fiera con altri 33 posteggi del mercato settimanale. Dal 2 al 13 settembnre viene spostato anche il banco vendita libri di via Verdi in via Santa Croce. C.L.