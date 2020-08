Trento dice no a Roma: in provincia niente mascherine in classe

TRENTO. Niente mascherina nelle classi trentine. Ieri, giovedì 20 agosto, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti è intervenuto per spiegare che al momento non intende raccogliere l'indicazione venuta dal Comitato tecnico scientifico nazionale: «Noi lavoriamo perché gli studenti non abbiamo bisogno della mascherina in classe. È già stato fatto un grande lavoro sul distanziamento e riteniamo che, con questi dati, non ci sia bisogno delle mascherine durante le lezioni. Poi vedremo l'evolversi della situazione».

Il responsabile del servizio prevenzione dell'Azienda sanitaria, Antonio Ferro, spiega: «Siamo in contatto con continuo con il Dipartimento Istruzione e c'è stato un fattivo confronto con i sindacati che ha portato all'adozione delle linee guida. Al momento, con questi dati, le indicazioni restano quelle. Anche da Roma non sono arrivate indicazioni contrarie e il parere del Comitato tecnico scientifico non è stato recepito dal governo».

Leggi l'articolo integrale sulla nostra edicola online.