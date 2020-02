Scuola, in Trentino iscrizioni online all'85%

TRENTO. Poco più dell'85% sul totale delle famiglie ha scelto l'iscrizione online alle classi prime delle scuole superiori e della formazione professionale del Trentino. Il dato, fornito dalla Provincia, si riferisce al termine ultimo di venerdì 31 gennaio. Di questi, 4.127 hanno presentato la domanda di iscrizione alle scuole superiori, mentre 1.013 hanno scelto la formazione professionale.

Stando alle prime proiezioni riferite alle iscrizioni online, in testa alle preferenze ci sono gli istituti tecnici per il settore tecnologico con un 24% di domande di iscrizione, seguono i licei scientifici con il 16,19% e gli istituti tecnici per il settore economico con il 13,91%.

Per quanto riguarda la formazione professionale, le scelte espresse vedono in testa il settore industria e artigianato con il 48,37% delle domande, seguito dal settore dei servizi 44,92% e dal settore agricoltura e ambiente con il 6,71%. Si tratta - osserva la Provincia - di dati del tutto provvisori, poiché quelli definitivi saranno disponibili dopo il 20 febbraio, dopo il termine ultimo concesso alle scuole per convalidare le iscrizioni online alle quali si aggiungeranno le iscrizioni avvenute in modalità cartacea.