Torna il piacere dei concerti in Trentino. A Torbole arriva Max Pezzali con i grandi successi degli 883

TORBOLE. Max Pezzali torna con tutta la sua energia live in Trentino nel concerto che si terrà al Parco Colonia Pavese di Torbole sul Garda.

ll musicista milanese sarà infatti a Torbole il 29 luglio, alle 21, nell'ambito del tour "Max 90 Live" in cui punterà sui grandi successi targati 883 degli anni '90.

Uno show organizzato da Sideout e Fiabamusic in collaborazione con l'Amministrazione di Nago-Torbole sul Garda (con il supporto dell'Assessorato alle Politiche Sociali ed ai Grandi Eventi), Cassa Rurale Alto Garda e Garda Trentino.

Biglietti a partire da 40€, più diritti di prevendita, disponibili da giovedì 10 giugno, alle 15, su Ticketone e Primiallaprima.

Cantautore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90 - gli anni del suo esordio con gli 883 - Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che

avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti

e le emozioni di un decennio fighissimo".

Il 15 e 16 luglio 2022 Max Pezzali sarà il protagonista di San Siro Canta Max, il grande evento che lo vedrà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro (data zero prevista per il 10luglio 2022 a Bibione).