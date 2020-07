Sfreccia in acquascooter tra le barche in regata sul Garda, multa da 3.800 euro

RIVA. Un 42enne altoatesino dovrà pagare 3.800 euro di multa per aver violato due norme del codice della navigazione. Domenica pomeriggio, mentre era in atto la parte finale della prima regata post-Covid sul lago di Garda, l'uomo, a bordo di un potente acquascooter, è passato pericolosamente a forte velocità tra le barche dei tanti turisti.

A quel punto gli agenti di pattuglia sul lago, a bordo del gommone della Polizia di Stato del Commissariato di Riva, hanno iniziato ad inseguire il mezzo, che da Limone era diretto verso Gargnano, e, dopo alcuni minuti, con non poche difficoltà, lo hanno fermato al centro del lago. Uno spettacolare inseguimento, che si

Il 42enne non era in possesso di un titolo valido per la conduzione del natante e, inoltre, indossava un giubbotto anti shock e non uno, omologato, idoneo al salvataggio. Per questo motivo gli sono state contestate due sanzioni amministrative.