Al Palafiere di Riva torna in attività la postazione per i tamponi rapidi

RIVA. A partire da mercoledì 4 agosto, al Palafiere di Riva del Garda, tornerà operativo il punto per l'effettuazione di tamponi rapidi antigenici dedicato a turisti e residenti.

L'iniziativa - informa Garda Trentino - è promossa da Rivafierecongressi, Federazione cooperative trentine attraverso l'azienda Sea Consulenze e Servizi e in collaborazione con l'Azienda per il turismo Garda Dolomiti.

La postazione sarà operativa tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 al fine di integrare il servizio già presente presso farmacie e studi medici del territorio. Il servizio, per il quale non è obbligatoria la prenotazione, prevede un costo di 22 euro. Il risultato del test sarà rilasciato in lingua italiana e inglese.