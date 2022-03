Rapine con la katana a Laives, ventenne condannato a 5 anni e 7 mesi

LAIVES. Un giovane di 20 anni, residente a Laives, è stato condannato con rito abbreviato ad una pena di 5 anni 7 mesi e 10 giorni per una lunga serie di reati, uniti dal vincolo della continuazione: rapina, truffa, estorsione, minacce, porto di armi o oggetti atti a offendere. Negli ultimi mesi del 2020, assieme ad un complice di un anno più giovane e che ora ha chiesto di patteggiare (la sua posizione è stata stralciata), il ventenne aveva rapinato alcuni suoi coetanei a Laives, in alcuni casi minacciandoli con un pugnale e addirittura con una katana, una spada giapponese.

In altri casi aveva preteso da un giovane di Laives 150 euro per avergli imprestato un casco per motocicletta.

Il ventenne, pregiudicato per reati di droga, si trova attualmente in custodia cautelare in carcere.