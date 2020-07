ORSO M49: LAV, DEVE ESSERE LASCIATO LIBERO 'Non può essere segregato in un recintò (ANSA) - TRENTO, 27 LUG - «La nuova fuga di M49 dimostra chiaramente l'incompatibilità della vita di un orso all'interno della struttura del Casteller: M49 è un lottatore per la libertà, è un animale selvatico che non può essere segregato in un recinto, e ora deve essere lasciato in pace, libero di vivere la sua vita, nel completo rispetto delle sue esigenze etologiche». Lo afferma in una nota la Lega anti vivisezione (Lav), ricordando che a settembre si aprirà il procedimento per l'uccisione dell'orsa KJ2 contro l'ex presidente della Provincia di Trento e il dirigente del Servizio Foreste, rinviati a giudizio perché si sarebbero potute adottare soluzioni alternative all'abbattimento. «Ora M49 è costantemente monitorato con il radiocollare, si è quindi realizzata una delle misure alternative previste dal Pacobace per il suo caso, motivo in più per lasciarlo libero. Libero per sempre!», conclude la Lav. (ANSA).