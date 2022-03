Orsi, il Consiglio di Stato boccia il Trentino sugli abbattimenti

TRENTO. L’orso è problematico, dannoso o pericoloso? Una domanda, una distinzione che sarà fondamentale, per capire se un animale può essere abbattuto oppure no. Non saranno infatti ammessi automatismi. E questo lo ha deciso il Consiglio di Stato, bocciando l'appello della Provincia di Trento contro il Wwf, con la sentenza che è stata depositata ieri (17 marzo) e che prescrive il rispetto del programma concordato anche con il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, oltre che con il ministero dell'Ambiente.

Di fronte a un centinaio di orsi, e con la prospettiva di arrivare a contarne 129 entro il 2025, nel giugno scorso la Giunta di Maurizio Fugatti aveva approvato una delibera che fissava le linee-guida per la gestione dei casi. In particolare, come riassumono i giudici amministrativi, il provvedimento aveva previsto che un'ordinanza contingibile e urgente potesse disporre l'abbattimento di un mammifero «a seguito e a causa di una o più aggressioni con contatto fisico, senza ulteriori verifiche diverse da quelle necessarie per l'identificazione dell'esemplare».

Il testo è stato però annullato, prima dal Tar di Trento e ora anche dal Consiglio di Stato, in quanto «trascura la valutazione specifica del caso concreto».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video In un video straordinario ripresi orso e lupo insieme Sono i grandi predatori delle nostre montagne ed è difficilissimo, se non impossibile, avvistarli insieme, l’uno accanto all’altro. Ci è riuscito Massimo Vettorazzi, «ingegnere ambientale di professione, ma “faunista” per vocazione». Con una fototrappola ha filmato questo incontro straordinario tra orso e lupo, a pochi passi l’uno dall’altro. Scrive Vettorazzi: «Incontri che accadono in Trentino, in una mattina di tarda primavera... Un regalo inatteso e forse nemmeno mai sperato, ma quel giorno una coppia di lupi e un meraviglioso orso hanno deciso di farsi immortalare da una delle mie fototrappole. Animali che fanno pulsare la montagna e regalano emozioni uniche, terapeutiche e necessarie in questo momento...».

I magistrati della quarta sezione ricordano che il Pacobace «prevede tre tipologie di esemplari: gli orsi problematici, gli orsi dannosi, gli orsi pericolosi» e individua 18 atteggiamenti con differenti gradi di pericolosità, tanto che le azioni di controllo vanno differenziate tra leggere ed energiche.

La soluzione più drastica può essere attuata se si verifica uno di questi casi: orso ripetutamente segnalato in centro residenziale, orso che attacca per difendere i propri piccoli, orso che attacca per difendere la sua preda, orso che segue persone, orso che cerca di entrare in strutture, orso che attacca senza essere provocato.

Ma ogni volta la situazione va esaminata «in relazione sia alle condizioni ambientali, sia alle cause che hanno determinato l'aggressione».