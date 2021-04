Val di Non in lutto, è morto Andrea Paternoster

TRENTO. Il mondo dell’agricoltura trentino e la Val di Non sono in lutto per la morte di uno degli imprenditori più intraprendenti, Andrea Paternoster della Mieli Thun di Ton. Aveva 54 anni.

Paternoster era stato coinvolto l’altro giorno in un terribile incidente sulla A22 quando il furgone su cui era con un amico era finito violentemente contro un Tir. I due erano stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nelle ultime ore Paternoster si era ulteriormente aggravato, fino alla morte giunta nella giornata di oggi, domenica 18 aprile.

Una notizia che ha gettato nello sconforto il mondo dell’agricoltura trentina. “Oggi Andrea Paternoster ci ha lasciato”, è stato scritto sulla pagina social dell’azienda poco dopo il decesso. “Ha combattuto fino alla fine con forza e tenacia, ma la battaglia questa volta era troppo grande, improvvisa e dura. Siamo tutti certi che Andrea è e sarà in ogni ape che ci circonda, in ogni elemento della natura e in ogni respiro vitale che anima questo mondo”.

“I suoi organi sono stati donati pensando a questa continuità di vita ed energie. Le figlie, la famiglia e tutta la squadra di Mieli Thun vorrebbero salutare Andrea insieme a tutti voi. Considerata la situazione pandemica, ci riserviamo di comunicarvi quanto prima la data e l’organizzazione del funerale”, si conclude il messaggio, seguito da una lunga serie di commenti addolorati di quanti gli hanno voluto bene.