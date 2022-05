Travolto dal tagliaerba, Thomas Ziller non ce l’ha fatta

TRENTO. Si è trasformato in tragedia il grave incidente sul lavoro avvenuto martedì scorso, 5 maggio, in campagna a Sfruz, in val di Non. Thomas Ziller è morto oggi nel reparto di rianimazione del Santa Chiara.

Il 26enne stava manovrando un mezzo tagliaerba che si era improvvisamente ribaltato: il ragazzo era stato sbalzato fuori dall'abitacolo rimanendo schiacciato al suolo da una delle barre di protezione della cabina.

A dare l’allarme un altro contadino che si trovava in campagna poco distante. Al pronto soccorso Thomas Zillere era arrivato in gravi condizioni. Dopo cinque giorni di lotta, purtroppo il giovane ha dovuto arrendersi. La notizia ha causato grande sconforto e dolore in tutta la valle.