Merano, ventenni fecero una rapina appena scarcerati, nuova condanna

MERANO. Due giovani algerini, di 21 e 19 anni, hanno patteggiato 3 anni di reclusione a testa per rapina.

I due, lo scorso 19 novembre a Merano, erano appena usciti dal carcere ed avevano subito messo a segno un nuovo colpo: avevano aggredito con schiaffi e pugni, derubandolo del portafoglio, un 36enne serbo nei pressi delle Terme.

In precedenza i due algerini erano finiti in carcere per aver compiuto una rapina ai danni di un giovane passante, sempre a Merano, utilizzando lo spray al peperoncino.

Per quella rapina erano stati condannati rispettivamente a pene di 2 anni e 3 mesi e di 2 anni e 6 mesi, ed erano stati scarcerati. Oggi la nuova condanna per la seconda rapina messa a segno dai due giovani.