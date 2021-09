Materne, primo giorno per 13 mila bambini in Trentino

TRENTO. Primo giorno di scuola materna oggi (6 settembre) per oltre 13 mila bimbi delle scuole dell'infanzia in Trentino.

Ad accompagnare l'assessore all’istruzione Mirko Bisesti e il sostituto dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia Livio Degasperi a Vanza c'era una delegazione della dirigenza della Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento, guidata dal presidente Giuliano Baldessari ed accolta dal sindaco di Trambileno, mentre a Raossi e Sant'Anna, assieme al sindaco di Vallarsa, era presente la coordinatrice pedagogica del Circolo 9 Milena Endrizzi.

La visita è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione della ripartenza, dopo la sosta delle attività didattiche del mese di agosto.

“I protocolli di sicurezza e la gestione dei Green pass del personale docente e ausiliario non registrano particolari difficoltà”, fa sapere la Provincia. “La scuola punta a mantenere le attività didattiche in presenza a partire proprio dai piccoli, per garantire quanto più possibile un ritorno alla normalità all'interno delle comunità scolastiche, andando incontro ai bisogni educativi dei bambini”.

Le scuole di Raossi e Sant'Anna, composte ciascuna da una sezione, rispettivamente di 19 e 18 bambini, con 3 docenti e 2 ausiliari per plesso, tra qualche mese saranno riunite negli ambienti del nuovo plesso di Anghebeni, in fase di completamento.

Anche in vista di questa prossima unione, negli ultimi anni scolastici le insegnanti hanno coinvolto bambini e famiglie in diversi progetti comuni, con l'obiettivo di favorire così le occasioni di incontro e conoscenza. Alcuni progetti specifici sono stati rivolti ai bambini, come ad esempio i percorsi di psicomotricità, i progetti di educazione stradale, quelli con la biblioteca comunale e le esperienze di continuità verticale con la scuola primaria di riferimento che si trova nella frazione di Raossi.

La scuola di Trambileno fa parte del Circolo di coordinamento di Rovereto e Vallagarina. È organizzata su due sezioni di cui una ridotta e accoglie 26 bambini. Attualmente la scuola si trova nella frazione di Vanza in sede provvisoria in attesa della costruzione della nuova struttura in località Moscheri. Il comune di Trambileno è costituito da numerose frazioni e la scuola ha svolto da sempre un ruolo di promozione dei legami e di valorizzazione delle specificità.