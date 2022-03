Madre morta nel sonno a 50 anni, domani i funerali a Bolzano

BOLZANO. Saranno celebrati domani, alle 14.30, nella chiesa di Gries, i funerali di Lorenza Bussolon, la cinquantenne parrucchiera morta nel sonno nella notte fra sabato e domenica.

Una tragedia che ha suscitato dolore e grande impressione a Bolzano e in tutta la provincia. Madre di due figli in tenera età, Lorenza Bussolon era titolare con la sorella del salone coiffeur Fernando, in piazza Walther, ed era apprezzata per la sua professionalità e per il suo immancabile sorriso.

Era anche appassionata di arte e pittrice: firmava le sue opere con lo pseudonimo di Lorenza Delladio.