Lunghe code in farmacia: centinaia di persone in fila in attesa del tampone

BOLZANO. A Bolzano, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 ottobre, si sono formate lunghe code davanti alle farmacie aperte per effettuare il tampone. Davanti ad alcuni esercizi, che offrono pacchetti scontati per i test, c’erano in attesa anche 400 persone.

Nelle altre l'afflusso è forte, ma comunque gestibile, come spiega il presidente di Federfarma Alto Adige Matteo Bonvicini. L'assalto era prevedibile perché chi domani inizia a lavorare presto di mattina, deve già essere in possesso del Green pass.

Il centro test Covid, allestito dal Comune nel Palasport di via Resia, oggi è chiuso e riapre domani alle 7.