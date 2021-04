Passeggiata lungo il lago di Terlago e arrampicata nella Gola di Toblino: otto bolzanini in gita pasquale multati in Valle dei Laghi

VALLE DEI LAGHI. In Valle dei Laghi, i carabinieri hanno sanzionato, in due distinte occasioni, 8 bolzanini giunti in Trentino per una gita fuori porta, infatti tre di loro venivano sorpresi a passeggiare lungo la riva del lago di Terlago, gli altri cinque, invece, si stavano accingendo a effettuare un’arrampicata in località Gola di Toblino. E’ accaduto nel corso dei controlli effettuati nel weekend di Pasqua.

I carabinieri della stazione di Madruzzo, nel corso dell’attività di controllo del territorio, rilevavano la presenza fuori casa di una persona sottoposta a quarantena, in quanto risultata positiva al CoVid-19, intenta a lavorare nel proprio fondo agricolo. L’uomo, invitato a fare subito rientro al proprio domicilio, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.