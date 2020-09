Morto all'ospedale il 72enne di Faver caduto dal muretto

TRENTO. Si è arreso dopo sei giorni di lotta. È morto ieri mattina, 2 settembre, nel reparto di rianimazione del Santa Chiara, Rosario Telch, il 72enne di Faver che era stato soccorso venerdì pomeriggio nel suo campo dopo esser caduto da un muretto.

La notizia della morte del pensionato ha portato un velo di tristezza in tutta la comunità. Un uomo buono, un padre e un marito amorevole e un nonno molto presente. Così viene raccontato Rosario Telch da chi lo ha conosciuto.

Un uomo con un grande amore per la sua famiglia e una grande passione per la musica. Passione che lo aveva portato a far parte per molti anni della banda di San Valentino di Faver, la banda che è una delle più vecchie formazioni musicali della valle di Cembra.