In Trentino si torna in classe il 14 settembre

TRENTO. Gli studenti trentini torneranno in classe lunedì 14 settembre. L'ultimo giorno di scuola è fissato per il 10 giugno 2021. Mentre il 3 settembre apriranno le scuole dell'infanzia che chiuderanno il 30 giugno del prossimo anno. Questo il calendario per l'anno scolastico 2020-2021 fissato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore all'istruzione, Mirko Bisesti. «Nell'assestamento di bilancio c'è un investimento molto importante, ben 45 milioni di euro, che serviranno per garantire una riapertura in presenza e in sicurezza, quindi con le opportune misure di sicurezza. La data del 14 settembre è stata decisa in coerenza con le indicazioni nazionali, ma soprattutto per dedicare i primi giorni di settembre al recupero dei debiti formativi più gravi accumulati nel corso del difficile anno scolastico appena trascorso, con particolare attenzione agli studenti disabili e con bisogni educativi speciali. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, i bambini rientreranno il 3 settembre, ma abbiamo riservato le giornate di martedì 1 e mercoledì 2 a quelle attività, senza la presenza dei bambini, necessarie ad assicurare il regolare avvio del servizio scolastico», commenta in una nota l'assessore Bisesti.

Ogni istituzione scolastica potrà fissare 2 giorni per ulteriori festività. Anche le lezioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale iniziano, obbligatoriamente, lunedì 14 settembre 2020, ad esclusione dei percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale, la cui data di inizio può essere fissata diversamente, per ragioni legate alla specificità dei percorsi formativi che prevedono l'alternanza scuola-lavoro.

I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

- lunedì 2 novembre 2020 (giorno dei Morti);

- lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre 2020 (ponte dell’Immacolata);

- da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (vacanze di Natale);

- lunedì 15 febbraio e martedì 16 febbraio 2021 (vacanze di Carnevale);

- da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 (vacanze di Pasqua);

- sabato 1 maggio 2021 (Festa del lavoro);

- mercoledì 2 giugno 2021 (Anniversario della Repubblica).

Viene inoltre riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola. Fermo restando il periodo di durata di dieci mesi dell’attività didattica, i comitati di gestione delle scuole dell’infanzia deliberano il calendario scolastico, anche speciale, in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui hanno sede (ad esempio per il calendario turistico, con aperture nei mesi di luglio e agosto).