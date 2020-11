Fugatti si arrende: in Trentino bar e ristoranti chiusi alle 18 come nel resto d'Italia

TRENTO. Dopo un lungo braccio di ferro con il Governo, Maurizio Fugatti si è arreso, di fronte all'aumento preoccupante dei contagi: anche in Trentino bar e ristoranti potranno restare aperti solo fino alle 18. Non più quindi fino alle 20 e le 22.

Nella nuova ordinanza del governatore, la 52 dell'1 novembre, il Trentino si allinea al Dpcm di Conte anche in ambito di palestre, dove era stato stabilito che l'attività motoria fosse consentita all'interno degli istituti scolastici quando rientrava nell'attività didattica.

Il provvedimento, dal titolo "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 circa l’applicazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria", è in vigore da oggi, 2 novemtre 2020.