Coronavirus, mascherine e guanti obbligatori nei supermercati del Trentino: si parte

TRENTO. Scatta la giornata di mascherine e guanti obbligatori nei supermercati. Ieri la Protezione Civile ha consegnato 150 mila mascherine a negozi e supermercati, che forniranno il materiale ai clienti.

Dao-Conad, Poli e Despar hanno chiesto 70 mila guanti e 70 mila mascherine, il Sait 50 mila. Considerando gli altri attori della grande distribuzione e i piccoli negozi indipendenti, il fabbisogno rischia di essere molto più alto.

Anche per questo la Protezione civile ha specificato che i dispositivi richiesti saranno consegnati in più tranches. Bisogna poi considerare che c'è anche chi, come Despar, si era già organizzato per conto proprio e aveva acquistato parecchie migliaia di mascherine per i clienti ed è quindi in grado di iniziare la distribuzione in autonomia.

Da oggi, martedì 7 aprile, in vigore la nuova ordinanza, che prevede l'ingresso con mascherine e guanti.

Le mascherine, come ricordano dalla Provincia, sono personali. Ne verrà consegnata una per cliente, anche ai bambini, e sono riutilizzabili, ma sempre dalla stessa persona. Quindi i clienti che ne hanno già avuta una non ne potranno chiedere un'altra.

Sono realizzate in tessuto non tessuto e hanno buone capacità di filtraggio, ma non sono certificate come chirurgiche a differenza di quelle che vengono distribuite dalla Protezione civile tramite i vigili del fuoco volontari. Comunque anche queste possono essere sanificate con una soluzione di acqua e alcol e possono, quindi, essere usate più volte.

