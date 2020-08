Bimba chiusa in auto: la salvano quattro vigili del fuoco

ORA. Intervento a lieto fine per i vigili del fuoco di Ora. Questa mattina, martedì 25 agosto, per errore, una bambina è rimasta chiusa in macchina con le chiavi all'interno.

La madre, preoccupata, ha chiamato il Numero unico dell'emergenza 112 e i vigili del fuoco di Ora sono intervenuti immediatamente e in pochi minuti hanno aperto la macchina senza fare alcun danno liberando così la piccola.

Solo pochi minuti di agitazione, fortunatamente con un lieto fine, e tutti si è risolto per il meglio. A quel punto, finita l'emergenza, c'è stato spazio per un bella foto di gruppo per la bimba e i suoi quattro angeli custodi che d'ora in poi - siamo certi - per la piccola saranno i suoi veri supereroi.