Depuratore di Linfano di Arco, il comitato da Fugatti: “Intervenire subito”

TRENTO. Coprire le vasche di trattamento, potenziare l’impianto, trovare soluzioni al problema degli odori. Il tema del depuratore di Linfano di Arco è stato al centro oggi (17 settembre) di un incontro tra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il vice presidente Mario Tonina e il Comitato dei cittadini Linfano-Torbole.

Il comitato ha chiesto un intervento sulla struttura per ridurre alcuni disagi che sono stati segnalati, a partire dal problema degli odori molesti.

Tra le richieste anche quella di coprire le vasche di trattamento e di potenziare il depuratore per gestire al meglio i fenomeni di precipitazioni intense che possono portare al limite il funzionamento della struttura.

L'incontro si è concluso con l'impegno di Fugatti a far compiere una analisi tecnica degli interventi aggiuntivi proposti per il depuratore del Linfano e di convocare nelle prossime settimane un altro incontro con il Comitato dei cittadini Linfano-Torbole per fare il punto.