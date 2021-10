Primiero, focolaio Covid sotto controllo: 48 vaccinati nel camper

TRENTO. Sono 48 le persone che si sono vaccinate con la prima dose contro il Covid ieri (9 ottobre) in Primiero, dove nei giorni scorsi era esploso un focolaio di contagi a seguito delle prove di un coro parrocchiale: 54 casi in soli 10 giorni.

La Provincia fa sapere che “il focolaio è sotto controllo”.

Dopo la tappa dei giorni scorsi a Fiera di Primiero, sabato 9 ottobre il camper dell’Azienda sanitaria con medici, infermieri e assistenti sanitari era al mattino a Canal San Bovo, mentre nel pomeriggio a Imèr.

Durante il mercato del sabato a Canal San Bovo, i sanitari dell'Apss hanno sostato nei pressi della sede della Croce rossa locale. Molte le richieste di informazioni, ma anche 16 prime dosi somministrate con persone provenienti dal Vanoi e dal vicino Primiero.

Nel pomeriggio di sabato, tappa per il camper all'ex segheria di Imèr, dove sono arrivati in 32 per la prima somministrazione con il vaccino Pfizer. Molti giovani anche dai paesi di Mezzano e dai Comuni vicini.

Obiettivo del tour è raggiungere chi ancora non si è vaccinato e, grazie all'esperienza del personale sanitario, fornire informazioni e chiarire eventuali dubbi; è naturalmente possibile vaccinarsi direttamente sul posto. In queste settimane, il camper sta toccando tutte le valli del Trentino, grazie alla collaborazione dei medici volontari in pensione che già durante la campagna vaccinale hanno messo il loro tempo a disposizione dei vari centri vaccinali.

La Provincia ricorda che oltre a prenotare la somministrazione nei centri vaccinali dell’Apss e dal proprio medico di medicina generale - se è medico vaccinatore - è possibile effettuare la prima dose del vaccino senza prenotazione al drive through di Trento sud (sulla cui chiusura si deciderà nei prossimi giorni) o in una delle tappe del camper sul territorio trentino.