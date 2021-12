Trento, pedone investito davanti alla stazione: traffico in tilt

TRENTO. Attimi di paura questa mattina (6 dicembre) a Trento davanti alla stazione dei treni.

Un pedone che stava attraversando la strada è stato investito da un mezzo ed è stato scaraventato a terra.

Sul posto sono giunti i sanitari di Trentino Emergenza e una pattuglia della polizia locale.

Mentre i sanitari hanno prestato le prime cure al pedone, gli agenti della polizia locale hanno provveduto ai rilievi di legge.

Il traffico nella zona, in una giornata già difficile per la viabilità come è solitamente il lunedì mattina, è andato in tilt con lunghe code in attesa che i sanitari stabilizzassero il malcapitato pedone, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Chiara.