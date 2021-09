Europei di ciclismo, ecco le strade chiuse per le gare

TRENTO. Oggi (11 settembre) seconda giornata delle gare in linea a Trento per gli Europei di ciclismo.

Le gare si svolgono su un circuito cittadino. Queste le strade chiuse dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.15: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

Domenica 12 settembre dalle 11.30 alle 14.30: (percorso esterno) chiusura per il tempo necessario dal luogo di partenza, lungo tutto il percorso in Valle dei Laghi e fino al rientro nella città di Trento, le seguenti strade saranno oggetto di chiusura al traffico, nella fascia oraria indicata, solamente per il tempo necessario al passaggio della gara: corso del Lavoro e della Scienza, via R. da Sanseverino, Ponte S. Lorenzo, SP85 via Brescia, SS45bis Bus de Vela, SP18dir via Roma (Terlago), centro paese Terlago, SP18dir.Lon via per Vezzano, SP18dir.Lon Ciago, SP18dir.Lon Lon, SS45bis Vezzano, SS45bis Padergnone, SS45bis Lago di Toblino, SS45bis Sarche, SP214 via Longa, SP214 via Prati, SP214 Pergolese, SP214 via Guà, SP214 Lago di Cavedine, SP84 Drena, SP84 via Sant’Uldarico, SP84 Cavedine, SP84 Calavino, SS45bis Vezzano, SS45bis Vigolo Baselga, Baselga del Bondone, SP85 Sopramonte, SP85 Candriai, SP85 Sardagna, SP85 via Brescia, Ponte S. Lorenzo, Via da Sanseverino. Dalle 13.45 alle 17.15: (circuito cittadino) corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

Dalla notte di venerdì alle 19 di domenica divieto di sosta e fermata con rimozione nelle seguenti vie: corso del Lavoro e della Scienza - via R. da Sanseverino - via Verdi - via Rosmini – via Prepositura - via Roma - via Manci - via S. Marco - via Clesio - via dei Ventuno – piazza Venezia - via Venezia - via Mesiano - via Dallafior - SP204 via Castel di Pietrapiana - via Valnigra - SP204 via Tambosi - via Asiago - via Vicenza – via Bezzecca - via Milano - corso III Novembre - via Perini - via Giusti - L.go Prati – via Monte Baldo - Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino - via Verdi - via Rosmini - via Prepositura - via Roma. C.L.