Campionati europei di ciclismo, bilancio ottimo per Trento: 800 atleti e 20 mila presenze. Oggi il gran finale

TRENTO. Bilancio più che positivo alla conferenza stampa conclusiva dei Campionati europei di ciclismo Trento2021 con l'assessore provinciale Roberto Failoni, l'assessore comunale Salvatore Panetta, il direttore generale di Trentino Marketing Maurizio Rossini ed il presidente dell'Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi.

Il tempo meteo ha aiutato e non poco ad ottenere un successo pieno di questa edizione - posticipata di un anno causa pandemia - che ha portato Trento ed il Trentino in tutta Europa.

Ecco i numeri: 71 i Paesi collegati, oltre 800 gli atleti partecipanti, 12 diverse medaglie d'oro sin qui assegnate, 20 ore di trasmissione TV di cui 17 in diretta da Eurosport, 20 mila le presenze calcolate in città, con l'attesa tutta incentrata oggi sulla gara regina, quella degli Uomini Elite che uscirà dal circuito tradizionale sin qui affrontato, per spingersi sul Bondone ed in Valle dei Laghi, prima di affrontare a sua volta i 13 km di anello conclusivo sulla collina est di Trento ed arrivo in piazza Duomo. Il via alle 12.15. C.L.