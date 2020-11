Test rapidi in Alto Adige, alle 10 hanno partecipato 137.171 persone: 1,3% i positivi al Covid-19

BOLZANO. Sino alle ore 10 di oggi (sabato 21 novembre) sono stati effettuati 137.171 test in tutta la provincia, dato che corrisponde al 39,19% delle 350.000 persone previste per lo screening in Alto Adige e al 24,8% delle persone residenti in Provincia di Bolzano.

Sino a questo momento i positivi al Covid-19 sono risultati 1.744, che corrisponde all’1,3% delle persone sottoposte al test.



Partecipazione alle ore 10

Totale test effettuati: 137.171

Testati positivi: 1.744

Percentuale dei testati positivi: 1,3%



Numero di persone testate

Comprensorio sanitario di Bolzano: 56.122 (623 positivi - 1,1%)

Comprensorio sanitario di Bressanone: 21.975 (290 positivi - 1,3%)

Comprensorio sanitario di Brunico: 24.225 (304 positivi - 1,3%)

Comprensorio sanitario di Merano: 34.849 (527 positivi - 1,5%)