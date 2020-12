Morto a 67 anni il cameraman Fulvio Dal Ri

Ondata di critiche, e non solo sui social, per il presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini. Nel mirino, il suo intervento a un convegno on line trasmesso in streaming dalla stessa organizzazione e dedicato al Made in Italy. «Le persone sono stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza», ha detto parlando dell’ipotesi di nuove restrizioni in vista del Natale e delle feste.