Coronavirus, Segnana: "Il contact tracing si riesce a fare, anche se con difficoltà"

TRENTO. «Attualmente, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento riesce ancora, con delle oggettive difficoltà, a fare il 'contact tracing' dei contagi, mentre molte Regioni hanno già abbandonato in quanto l'elevato numero di contagi non permette più di riuscire a contattare tutti i positivi e i relativi contatti». Lo ha detto l'assessore alla sanità della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana, durante un'audizione della Commissione dei capigruppo del Consiglio provinciale di Trento.

A quanto specificato da Segnana, il Trentino è inoltre «l'unico territorio in cui vengono effettuati i tamponi rapidi antigenici nelle farmacie». Il servizio è attivo anche presso i medici di medicina generale, in libera professione. Da questa settimana, l'applicazione «TreC_Fse» verrà implementata con una nuova funzione per la prenotazione del tampone attraverso prescrizione medica dematerializzata.