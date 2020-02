TRENTO. Chiusura delle scuole per tutta la settimana e sospensione delle manifestazioni carnevalesche, a fini precauzionali. Questo quanto deciso dalla giunta provinciale. Ad annunciarlo il governatore Fugatti in un video.

Fugatti: in Trentino scuole chiuse tutta la settimana e stop ai Carnevali Il governatore in questo video annuncia la decisione presa dalla giunta a scopo precauzionale