Garda, domani riapre la Ponale: festa per escursionisti e biker

LAGO DI GARDA. Riapre domani, sabato 2 aprile, la Ponale, uno dei percorsi più suggestivi del Garda, che si snoda tra Riva e la valle di Ledro, meta di escursionisti e di biker.

Solo nel 2021, per stare ai numeri, ha fatto registrare, da aprile a dicembre, più di 2 milioni di passaggi.

Il sentiero è rimasto chiuso per lavori di messa in sicurezza. È dal 2004 che la spettacolare strada a picco sul lago è stata trasformata in sentiero, dove è permesso transitare anche con le biciclette. Per le sue caratteristiche ambientali e storiche è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei.















































































La Ponale torna a ripopolarsi, aspettando i turisti Il sentiero della Ponale, a strapiombo sul lago di Garda, è fra i più belli e frequentati in Europa, meta obbligata per le migliaia di turisti che ogni anno, normalmente, giungono sul Garda Trentino. Il sentiero che regala panorami unici è stato riaperto, di fatto, sabato 17 aprile 2021 e i biker e gli escursionisti cominciano a ripopolarlo. In attesa che tornino anche i turisti (fotoservizio Gianluca Marcolini)

All’altezza della seconda e terza galleria si trovano i resti della Tagliata del Ponale, imponente fortificazione realizzata dagli austriaci a partire dal 1860, costituita da cunicoli scavati nella roccia e trincee che si spingono dal livello del lago fino alle postazioni che dominano dall’alto l’attuale sentiero.

Oggi il complesso della Tagliata è di norma chiuso al pubblico per motivi di sicurezza.