Troppo vento, sulle Dolomiti chiudono gli impianti sciistici, scoperchiata una casa a Mezzolombardo

TRENTO. La perturbazione che in queste ore sta attraversando le Alpi sta causando problemi anche in Trentino Alto Adige.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rami, alberi e cartelli viabilistici sradicati in varie zone della provincia. Un condominio è stato parzialmente scoperchiato a Mezzolombardo in via Damiano Chiesa, come dimostra queste foto pubblicate su Facebook da Evelina Marcolla.

Il Comune di Trento in una nota invita a fare attenzione quando si è all'aperto, in particolare in presenza di alberi, soprattutto nei parchi cittadini, e strutture temporanee o pericolanti.

IN MONTAGNA NIENTE SCI.

Sulle Dolomiti sono stati chiusi, a causa del forte vento, con raffiche di oltre 100 km/h, numerosi impianti di risalita come anche la Sellaronda e il giro sciistico della Grande Guerra.

Lungo la cresta di confine sta nevicando. In quota le temperature sono letteralmente crollate nel giro di poche ore. La situazione continuerà mercoledì: Meteo Trentino sul nostro sito prevede "nuvolosità irregolare al mattino presto e poi schiarite sempre più ampie; venti settentrionali ancora molto forti in quota con föhn in alcune valli".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Piste chiuse per vento in Trentino, la raffica solleva nuvole di neve in Panarotta Impianti inagibili su tutte le Dolomiti oggi, martedì 4 febbraio 2020 (video Panarotta 2002 / Facebook)

In Alto Adige lo stato di Protezione civile rimane sul livello di attenzione (Alfa) per le giornate di oggi e domani (4 e 5 febbraio). Lo ha deciso il gruppo di valutazione del Centro funzionale provinciale, insediato presso la sede dell'Agenzia per la Protezione civile. Il coordinatore, Willigis Gallmetzer, conferma che il forte vento proveniente da nord-ovest, così come previsto dai meteorologi provinciali, ha già iniziato a colpire alcune zone del territorio, e diventerà ancora più intenso nel corso del pomeriggio.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Selva si sveglia sotto una fitta nevicata Mattinata segnata dalle forti nevicate quella di quest'oggi. Nel video di Dani Stoyanov la perturbazione a Selva di Val Gardena

Dopo una pausa notturna - precisa una nota - il vento riprenderà a spirare nel corso della giornata di domani, raggiungendo le velocità maggiori nel corso della mattina e del pomeriggio.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Solda, la seggiovia in balia delle raffiche di vento Si alza in Alto Adige il livello di attenzione per via del forte vento. Le condizioni peggiori si attendono per domani, martedì 4 febbraio, e dopodomani, mercoledì 5 febbraio, ma già quest'oggi, in alcune zone della provincia, le raffiche sono state significative. Un esempio arriva da Solda: nel video di Markus Reinstadler la seggiovia del K2 ondeggia paurosamente in balia del vento

Problemi si segnalano anche in Austria, con strade chiuse per la caduta di alberi. Sono migliaia le case senza corrente elettrica. A Vienna i parchi pubblici sono stati chiusi per motivi di sicurezza, come anche lo zoo di Schönbrunn.