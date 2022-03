Trento, allarme per la scomparsa di Giorgio Santomaso

TRENTO. Una persona residente a Madonna Bianca risulta scomparsa da due giorni. Si tratta di Giorgio Santomaso, 58 anni, che non dà notizie di sé da lunedì mattina.

L’uomo sarebbe uscito dalla sua abitazione di via Menguzzato in mattinata: da quel momento non si sa più nulla di lui. Vive con la madre e solitamente rientrava per pranzo dopo la passeggiata mattutina.

Giorgio Santomaso è location manager per i set cinematografici allestiti in Trentino. La famiglia, che ha dato l’allarme, spera che qualcuno possa dare notizie di lui grazie alla diffusione della sua immagine.