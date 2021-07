Cinema in movimento, gli appuntamenti dei prossimi giorni

TRENTO. Continuano le proiezioni del Cinema in movimento in 21 location sparse sul territorio comunale. Gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online; 99 i posti a sedere numerati per ogni proiezione. Su www.trentoaperta.it e sul sito del Comune sono disponibili le singole schede dei film, con il link dedicato per la prenotazione sul sito eventbrite.it. In caso di maltempo, la proiezione verrà annullata.

Ecco il programma dei prossimi giorni:

domani, lunedì 26 luglio, ore 21.30, Gardolo, parco Spini via del Loghet: “The greatest showman” (fantasy 110’). Un uomo di spettacolo famoso si lascia sedurre dalla voce e dall'anima di una cantante chiamata Usignolo svedese.

Martedì 27 luglio, ore 21.30, Meano, parco Villa Salvadori Zanatta, piazzetta Salvadori, “Girl” (dramma 105’). Nata nel corpo di uomo, Lara è una ragazza di quindici anni che sogna di diventare ballerina.

Mercoledì 28 luglio, ore 21.30, Cadine, piazzale scuole Cadine via Coltura 8, “Maleficent” (fantasy 97’). La strega cattiva rincorre la bella addormentata del bosco in una rilettura della famosa favola Disney.

Giovedì 29 luglio 2021, ore 21.30, Sardagna, campetto Oratorio via della Confraternita, “Bangla” (commedia 84’). Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a

Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come stewart in un museo e suona in un gruppo. C.L.