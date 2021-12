Tour di Vasco: tutte le date sold out. Tranne Trento

TRENTO. Tutte le date sono sold out. Tutte fino al 30 giugno 2022. Tutte tranne una: quella di Trento.

La segnalazione arriva da Pd Trentino ma la “fonte” ufficiale è una pagina pubblicitaria che indica tutte le tappe del tour 2022 di Vasco Rossi. E su tutte c’è la scritta “sold out” tranne che su quella del 20 maggio. Quella di Trento.

“Visto che siamo anche gli unici in Italia che per contratto si sono impegnati ad acquistare con soldi pubblici i biglietti rimasti invenduti – è il commento su Facebook del Pd Trentino – non ci resta che sperare nelle svendite post natalizie!”