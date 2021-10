Concerto di Vasco a Trento, venduti solo 70.635 biglietti dei 120 mila disponibili. Il Pd attacca la giunta: “Molti interrogativi sull’impiego di denaro pubblico e la sicurezza”

TRENTO. Sono solo 70.635 i biglietti venduti (sui 120 mila disponibili) per il concerto di Vasco Rossi che si terrà a Trento nel maggio del 2022. Del totale, 29.760 sono stati venduti nell'ambito dell'Euregio e 40.875 nel resto d'Italia. I dati, relativi allo scorso 21 ottobre, sono stati comunicati dall'assessore Bisesti in risposta all'interrogazione depositata dal consigliere Alessio Manica, del gruppo del Pd.

A quanto riportato, la superficie destinata all'evento - la nuova Trento Music Arena - corrisponde a tutta l'area di proprietà della Provincia in località San Vincenzo, a Mattarello, per un totale di circa 27 ettari. Il pubblico occuperà circa dodici ettari. Attualmente, la mappa pubblicata sul sito di vendita dei biglietti ha solamente una funzione indicativa, per la collocazione delle prenotazioni. Sono in corso valutazioni con gli organi di sicurezza pubblica e con i soggetti che si occupano dell'organizzazione del concerto.

Il consigliere Manica ha detto che per la metà dei punti dell’interrogazione non c’è stata risposta. E ha annunciato la richiesta di accesso agli atti per il contratto che, ha detto, implica molti interrogativi sull’impiego di denaro pubblico, la sicurezza dell’area e ha sollevato dubbi sull’impiego della Protezione Civile per una manifestazione come questa.