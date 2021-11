Rovereto, a fuoco il tetto dell’hotel Sant’Ilario

ROVERETO. Allarme incendio a Rovereto nella tarda serata di oggi, 20 novembre. L’incendio ha riguardato il tetto dell’hotel Sant’Ilario che si trova sulla statale del Brennero nella zona nord della città.

La richiesta d’aiuto è arrivata poco prima delle 19.30 e sul posto sono arrivati in maniera massiccia i vigili del fuoco di Rovereto e non solo per domare del fiamme.

Gli ospiti della struttura ricettiva sono stati evacuati.













Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga.

Disagi anche alla viabilità che è stata bloccata sulla statale per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza.

Difficile al momento quantificare i danni. (foto da Facebook)