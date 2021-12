Incendio a Costasavina: la tragedia evitata grazie ad un’agente della Locale

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco (i permanenti di Trento assieme ai volontari di Pergine, Sant'Orsola e Levico) per la bonifica dopo l'incendio che si è sviluppato la scorsa notte a Costasavina, frazione di Pergine. Tre gli edifici che sono stati interessati dal rogo. Non ci sono stati per fortuna feriti. C.L.