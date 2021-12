Fiamme e paura nella notte a Pergine: sei evacuati

TRENTO. Paura e fiamme nella notte a Costasavina, frazione di Pergine.

L’allarme è arrivato al 112 alle 3 di questa notte, 12 dicembre.

Un allarme al quale hanno risposto in massa i vigili del fuoco fra i permanenti di Trento e i volontari della zona e che riguardava un incendio che, partito da tetto di un edificio si è poi propagato ad altre due case.

Per fortuna non risultano feriti ma sono sei le persone che sono state evacuate e per le quali è stata trovata un’altra sistemazione. (foto di repertorio)