Meteo, in Trentino prevista neve dai 700 metri

TRENTO. Poca pioggia fino ad ora, 31 marzo, ma fra domani, 1 aprile e sabato 2 aprile, dovrebbe cadere più pioggia che si trasformerà in neve a partire anche dai 700 metri in su.

I dati legati alla pioggia di oggi raccolti dalle stazioni di Meteotrentino, dicono che la quantità massima di pioggia è stata raggiunta a Grigno con 5,8 millimetri.

Ma ecco le previsioni.

Per domani, 1 aprile, i previsori di Meteotrentino parlano di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni più frequenti e diffuse rispetto ai giorni precedenti, da deboli a moderate, anche a locale carattere di rovescio.

Quota neve in calo nel corso della giornata da 1300 a 800 m circa, localmente anche a quote inferiori nelle valli più chiuse e in presenza di precipitazioni un po' più intense. Temperature in calo.

Per il 2 aprile tempo ancora perturbato con precipitazioni: rimane molta incertezza sui quantitativi previsti ma eventuali precipitazioni saranno nevose a partire dai 700-1000 metri. Temperature in calo. Venti in intensificazione da nord in serata con possibile föhn nelle vallate esposte.

Domenica asciutto e in buona parte soleggiato; freddo al mattino. Lunedì un po' di nubi al mattino e poi via via più soleggiato nel corso del pomeriggio. Martedì soleggiato.