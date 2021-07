Meteo: domani in Trentino sarà ancora più caldo e poi arriveranno i temporali

TRENTO. Tornano i temporali, anche forti. E se le anticipazioni ci saranno domani 7 luglio sulle Alpi occidentali, il maltempo arriverà in regione giovedì 8 luglio. Con mercoledì 7 che viene indicato come caratterizzato da un ulteriore innalzamento delle temperature massime.

Per giovedì e previsioni di Meteotrentino parlano di un cielo soleggiato al mattino, in seguito rapido sviluppo di nubi cumiliformi con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco intenso. Temperature ancora elevate fino alle ore centrali, in calo dal pomeriggio e soprattutto nelle notte. Venti in quota moderati o forti sudoccidentali in attenuazione e rotazione da nordovest; in valle in intensificazione da sud con forti raffiche in prossimità dei temporali; dalla sera e nella notte in rotazione da nord.

Il meteo di giovedì per l’Ato Adige recita: l'instabilità sarà maggiore con il cielo a tratti soleggiato. Già in mattinata sono da aspettarsi i primi rovesci, nel pomeriggio/sera temporali diffusi anche con forte intensità”.

Dopo un venerdì 9 luglio con rovesci in calo d si andrà verso in sabato soleggiato. La domenica? Per ora viene indicata con tempo variabile.

Guardando a livello nazionale, per domani 7 luglio è previsto l’arrivo una nuova fiammata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature massime a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centronord. Mentre in alcune zone del settentrione, in particolare sulle Alpi occidentali, sono previsti forti temporali. E' comunque solo una, Campobasso, la città con giovedì il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da mercoledì a venerdì l'aria calda in arrivo dal deserto del Sahara farà schizzare le temperature sempre più in alto. Basti pensare che al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 gradi al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 40 al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle Isole Maggiori (Siracusa, Catania, Sanluri)