Lettera no vax con proiettile anche al governatore Arno Kompatscher

BOLZANO. Dopo quella arrivata alla redazione dell’Alto Adige nel primo pomeriggio, una nuova lettera minatoria contenente un proiettile è stata recapitata anche al presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

Il contenuto sarebbe simile a quello della busta spedita al quotidiano Alto Adige.

Il governatore, condannando questo gesto, ribadisce che lui e la giunta provinciale «non si faranno intimidire e continueranno a prendere le decisione a tutela della salute pubblica».

Kompatscher conferma di aver sporto denuncia. «Il fatto - ribadisce - non influisce in nessun modo sul mio agire che avviene nell'interesse pubblico e per la tutela della salute dei cittadini. Non presterei ulteriore attenzione a un gesto del genere che si merita solo la denuncia e nient'altro».