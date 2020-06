Passo Lavazè, frana sulla satale, al via il disgaggio

PASSO LAVAZE'. Saranno necessari lavori di disgaggio per consentire la messa in sicurezza e la riapertura della strada statale del passo Lavazè, chiusa da ieri pomeriggio, 5 giugno, per una grossa frana che ha interessato il versante trentino.

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, un primo sopralluogo è stato effettuato dai tecnici del Servizio gestione strade e dal geologo della Provincia. Sulla strada sono caduti circa 300 metri cubi di massi che hanno travolto le reti di contenimento.

Fra le possibili cause della frana c'è la pioggia caduta nella notte tra giovedì e venerdì.