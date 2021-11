Dalla Germania all’Alto Adige: trasferiti due pazienti Covid

BERLINO. Il governo tedesco ha confermato oggi (19 novembre) in conferenza stampa a Berlino che due pazienti tedeschi, ricoverati in Baviera per il Covid, sono stati trasferiti nei giorni scorsi in Italia nelle strutture sanitarie di Bolzano e a Merano.

Il carico sulle terapie intensive in Germania sta provocando la necessità di spostare i pazienti anche fra distretti e regioni all'interno del territorio federale e stando alla Bild anche coinvolgendo l'Aeronautica militare.

La cancelleria ha dato incarico al ministero della Difesa e all'Aeronautica "di dare sostegno al trasferimento dei pazienti di terapia intensiva (5-10 alla settimana) all'interno del Paese". Il che vuole dire che gli elicotteri A400M devono trasportare pazienti gravemente ammalati in regioni meno colpite dal Covid.