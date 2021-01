Covid: vaccinate finora 46mila persone in Italia. La provincia di Trento balza in testa alla classifica nazionale

Bloccati in questo scorcio di stagione invernale dalle restrizioni anti Covid, i maestri di sci del Trentino stanno vivendo, come e forse più di altri, un momento difficile. Ma non hanno perso il sorriso né la voglia di guardare al futuro con ottimismo. Per questo hanno girato questo bel video, tutti insieme, da una montagna all’altra della nostra bellissima provincia. Parola d’ordine: #tiaspettiamo