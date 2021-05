A Zambana la Pro Loco custodisce e valorizza le tradizioni del paese

ZAMBANA. All'ombra della Paganella la Pro Loco di Zambana ha iniziato l'attività il 19 ottobre del 2006 con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare le tradizioni del paese, ma anche di creare un legame con le altre associazioni attive sul territorio. Del resto la frana del 1955 aveva sradicato gli abitanti dalle proprie origini e gli anni a venire erano serviti per ricostruire un tessuto sociale. In quest'ottica le associazioni territoriali con le loro iniziative hanno giocato un ruolo molto importante.

La Pro Loco di Zambana non solo ha una funzione di coordinamento con quelle locali, ma ha allargato la collaborazione alle associazioni dei comuni confinanti ( tra l'altro è tra i soci fondatori del Consorzio Turistico Rotaliana Konigsberg). La manifestazione storica è la Festa Patronale dell'Asparago che ha raggiunto una fama non sono regionale, ma anche extra regionale grazie alla proposta gastronomica di quello che si può definire “l’oro di Zambana” che catalizzando l'attenzione di tante persone, ha permesso l'organizzazione di visite guidate alla coltivazione dell'asparago bianco, mostre, attività sportive, concerti musicali e bandistici e proposte agro-artigianali. Ma è anche massima l'attenzione per la valorizzazione sia del patrimonio storico di Zambana Vecchia e la sua antica chiesa che della Paganella con la sua socialità e luogo d’incontro di generazioni.

Monica Viola I protagonisti della Pro Loco di Zambana La Pro Loco di Zambana si occupa della conservazione e valorizzazione delle tradizioni del paese: nel mese di luglio torneranno gli eventi in "presenza" dopo lo stop causato dalla pandemia

Il programma di quest'anno punta tutto a rivitalizzare Zambana dopo il silenzio di questi mesi e se il Carnevale è stato un Carnevale Web, la Festa dell'Asparago all’insegna dell’asporto; a luglio cominceranno ( o almeno si spera) le attività in presenza con una serata dedicata alla montagna con racconti, musiche e degustazioni a tema. L'appuntamento sarà nel Parco della Chiesa di Zambana Vecchia. In agosto sarà Giornata della Comunità in Paganella, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Terre d’Adige con ritrovo alla Casara. Antiche Terre sarà l'evento del mese di ottobre organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Nave San Rocco. Si tratta di una manifestazione in costume che da tre anni propone un diverso tema storico con l'obiettivo di tramandare la cultura popolare. Infine il Natale sarà festeggiato a Zambana Vecchia con l'antica chiesa ad ospitare il Concerto di Natale che ogni anno propone strumenti diversi.