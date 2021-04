Dolomiti Superski, tempo di bilanci in vista dell'estate con 110 impianti aperti

TRENTO. La stagione invernale 2020-21 di Dolomiti Superski, che alla fine non c'è stata, sarebbe terminata domenica 11 aprile con la chiusura della maggior parte degli impianti di risalita nei 12 comprensori sciistici delle Dolomiti. Singole aree avrebbero invece continuato fino al 18 aprile e al 02 maggio.

Per il consorzio Dolomiti Superski nonstante la stagione persa è comunque tempo di bilancio, caratterizzato dal grande impegno degli impiantisti per garantire comunque lo svolgimento di eventi sportivi internazionali di grande importanza e per permettere a migliaia di atleti di allenarsi e disputare gare di vario livello.

"Grandi sforzi sono stati fatti per garantire lo svolgimento, seppur senza pubblico, delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena e in Alta Badia a metà dicembre. Anche gli appuntamenti di Coppa del Mondo di sci femminile a Plan de Corones e di snowboard tra Carezza e Cortina, sono stati puntualmente rispettati, offrendo altissimi standard di qualità.

Questi sforzi andavano fatti, per poter garantire lo svolgimento di eventi sportivi internazionali, che da decenni contribuiscono al successo turistico del nostro territorio e siamo fieri di aver potuto contribuire in maniera decisiva anche in questo anno di profonda crisi" così Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski, impiantista e a capo del Comitato organizzatore della Coppa del Mondo in Alta Badia.

Infine si sono potuti svolgere i Campionati del Mondo di sci alpino di metà febbraio 2021 a Cortina. "Preparati meticolosamente, dopo un inizio incerto causa meteo, si sono poi rivelati l'evento dell'anno", si legge in una nota.

Il Dolomiti Superski si sta preparando l'apertura di oltre 110 impianti di risalita nelle 12 aree vacanza delle Dolomiti per la stagione estiva. I primi impianti estivi entreranno infatti in funzione dal 13 maggio prossimo, per chiudere gli ultimi il 7 di novembre. L'inizio della prossima stagione invernale 2021-22 è invece previsto per il 27 novembre prossimo.