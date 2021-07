Gli uomini vestiti di nero ma con le scarpe rosse: successo a Levico per “1000 passi contro la violenza sulle donne”

LEVICO TERME. Successo pieno ieri sera (venerdì 23 luglio) a Levico Terme per “1000 passi contro la violenza”, prima edizione di una manifestazione, silenziosa, per sensibilizzare tutti sul grave problema della violenza contro le donne. Organizzata da Antonella Dell’Agnolo, Giorgio Pedrotti, Alessandro Facchin, meglio conosciuto come “Alex Cialdo”, è partita in orario alle 20.30 dal secolare parco Asburgico è ed ha attraversato, con molte soste, le vie del centro storico.



















In silenzio, erano una ventina le coppie, marito e moglie, fidanzati, padre e figlia, nonno e nipote, gli uomini vestiti di nero ma con le scarpe rosse segno della lotta contro la violenza.

Tanti gli applausi, nessuna contestazione ed un grazie da parte degli organizzatori all’amministrazione comunale per le autorizzazioni, alla Polizia locale per aver scortato la silenziosa marcia ed alle persone che anche da altre località, si sono dimostrate interessate ed hanno chiesto di organizzare nei loro paesi simili eventi di sensibilizzazione. C.L.