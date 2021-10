Open day per trovare operai: ecco l’idea della Bertagni di Avio

AVIO. Il problema riguarda tanti: c'è richiesta di lavoro, manca manodopera. Ed ecco che sono le aziende ad "aprire le porte" per farsi conoscere e scegliere dai suoi futuri dipendenti.

Succede alla Bertagni di Borghetto (siamo nel comune di Avio) al confine con il Veneto.

Bertagni che produce pasta fresca ha bisogno di crescere. Anche per numeri di dipendenti. E cerca 35 nuovi operatori e manutentori.

"Uova di galline allevate a terra, Farina ‘00’ con un pizzico di semola, zero acqua. Occorrono 12 mesi per imparare a fare bene la pasta fresca seguendo la ricetta che ci guida nella produzione da quasi 140 anni" spiega l'azienda che, per continuare a crescere "ha bisogno di voi: sono le persone l’investimento più prezioso, l’unico ingrediente che può garantire la qualità indispensabile per continuare a crescere".

Ecco quindi che venerdì 22 ottobre ci sarà il "porte aperte" (bisogna iscriversi entro giovedì) alle 17.30. Un'occasione per toccare con mano un possibile lavoro che prevede di lavorare sui turni e anche nei giorni festivi.