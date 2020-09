Val Gardena, guasto alla funicolare: 20 passeggeri evacuati

ORTISEI. Un guasto tecnico alla funicolare Resciesa in val Gardena si è concluso con una camminata per i 20 passeggeri. Il vagone si è fermato stamane, 11 settembre, poco prima delle 11, in un tratto piuttosto ripido.

L'evacuazione si è svolta senza conseguenze per le persone: solo qualche apprensione e l'inevitabile disagio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ortisei che hanno aiutato i passeggeri a raggiungere in sicurezza la stazione della funicolare.